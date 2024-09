GUD, A disposizione della squadra contro la Lazio

FirenzeViola.it

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il colpo dell'estate della viola è pronto verso l'esordio con la Fiorentina: Albert Gudmundsson si sta allenando con la squadra e, con molta probabilità, sarà convocato per la prima volta per la gara di domenica al Franchi contro la Lazio.

I tifosi viola sperano che il colpo di mercato possa dare una svolta alla stagione, visto che la squadra di Palladino è ancora a secco di vittorie. L'islandese non ha fatto ancora il suo debutto per i problemi muscolari al polpaccio e per il processo che lo ha visto coinvolto in Islanda. Difficile ipotizzare un suo impiego dal primo minuto, ma Gud può comunque entrare a gara in corso contro i biancocelesti.