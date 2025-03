FirenzeViola Grande festa al Franchi dopo Fiorentina-Juventus. Palladino e squadra sotto la curva

Finisce Fiorentina-Juventus e scoppia la festa all'Artemio Franchi dove Raffaele Palladino e i suoi giocatori si sono recati sotto la Curva Ferrovia per celebrare il risultato assieme ai propri tifosi. Mattatore come sempre Dodo ma un po' tutti i giocatori hanno cantato e ballato con la Curva, anche Palladino che per una volta si è lasciato andare a festeggiare con i tifosi. Che gioia al Franchi dopo il 3-0 alla Juventus.