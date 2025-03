Gosens sempre più viola: la conferma del Corriere dello Sport, ecco i termini del riscatto

Robin Gosens è vicino a diventare a tutti gli effetti un calciatore della Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport, che conferma quanto scritto su FirenzeViola.it. L'obbligo scatterà se il club viola si qualificherà in Champions o Europa League, oppure se il terzino raggiungerà il 60% delle presenze stagionali. Quest'ultima opzione appare la più probabile, visto che l'ex Atalanta è ormai un punto fermo della squadra, nonostante Palladino insista sul non distinguere tra titolari e riserve.

Il conteggio parte dal 30 agosto, giorno della firma con i viola, e include le partite in cui ha giocato almeno 45 minuti. Finora Gosens ha totalizzato 22 presenze su 25 in Serie A, zero su 6 in Conference League e 1 su 1 in Coppa Italia. Con 11 gare di campionato e fino a 7 di Conference ancora da disputare, gli basterebbero 7 presenze per raggiungere il 60%. Se la Fiorentina uscisse agli ottavi, ne servirebbero solo 4.

In tal caso, il club dovrebbe versare 7,5 milioni all'Union Berlino, oltre al mezzo milione già pagato per il prestito. Nonostante un tentativo di riscatto anticipato bloccato da problemi burocratici, la società è decisa a trattenere Gosens, soddisfatta del suo rendimento e della leadership acquisita all'interno dello spogliatoio viola.