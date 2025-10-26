Gosens prima di Fiorentina-Bologna: "Giovedì siamo stati dominanti, oggi dobbiamo essere uguali"

vedi letture

Il terzino viola Robin Gosens ha parlato a Dazn nel pre partita: "Se giochi a certi livelli la pressione c'è sempre. Ci stiamo rendendo conto che siamo in un momento complicato. Giovedì abbiamo visto una Fiorentina dominante, ottima partita, siamo stati compatti. Dobbiamo mettere in campo questa compattezza, sono sicuro che stasera proseguiremo su questo percorso iniziato giovedì".

Siete ultimi per tiri in porta, come mai? "Se questa era una risposta facile lo avevamo già messo in campo, ci è mancata un po' di convinzione. Abbiamo lavorato duro anche su questo aspetto. Possiamo mettere in difficoltà ogni avversario.