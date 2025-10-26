Gosens prima di Fiorentina-Bologna: "Giovedì siamo stati dominanti, oggi dobbiamo essere uguali"
FirenzeViola.it
Il terzino viola Robin Gosens ha parlato a Dazn nel pre partita: "Se giochi a certi livelli la pressione c'è sempre. Ci stiamo rendendo conto che siamo in un momento complicato. Giovedì abbiamo visto una Fiorentina dominante, ottima partita, siamo stati compatti. Dobbiamo mettere in campo questa compattezza, sono sicuro che stasera proseguiremo su questo percorso iniziato giovedì".
Siete ultimi per tiri in porta, come mai? "Se questa era una risposta facile lo avevamo già messo in campo, ci è mancata un po' di convinzione. Abbiamo lavorato duro anche su questo aspetto. Possiamo mettere in difficoltà ogni avversario.
Pubblicità
Primo Piano
Dagli inviatiLa Fiorentina è arrivata la Franchi: l'arrivo della squadra di pullman prima della gara
Il Bologna un esame da non fallire. Dall’Austria rimbalza la questione offensiva, ma in questo momento servono i punti. Raffaello e il suo derbydi Tommaso Loreto
Le più lette
2 Il Bologna un esame da non fallire. Dall’Austria rimbalza la questione offensiva, ma in questo momento servono i punti. Raffaello e il suo derby
Copertina
Alberto PolverosiVienna sarà la svolta come la Lazio un anno fa? Pioli spera nella... ripresina. Attenzione a Orsolini, il capocannoniere della Serie A
Luca CalamaiLa squadra è con Pioli. Ndour titolare in campionato. Dzeko invoca giustamente le due punte. Ora Kean per battere il Bologna. Anche senza la Fiesole nuova il Centenario può diventare un momento magico
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com