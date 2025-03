Gosens è il leader di cui la Fiorentina aveva bisogno e per l'obbligo di riscatto manca poco

Nell’analizzare la vittoria scaccia crisi della Fiorentina contro il Lecce, La Nazione si concentra sulla prova maiuscola di Robin Gosens, ormai sempre più leader e capitano aggiunto della squadra. È stato proprio il suo colpo di testa dopo 9 minuti a decidere il match e a regalare tre punti d’oro. Certo, l’essere proposto in posizione più avanzata, si legge, lo ha certamente aiutato, dandogli la possibilità di mettere in mostra tutte le sue qualità offensive e ampliando notevolmente il suo raggio d’azione. Non è un caso dunque che mentre contro il Como il tedesco aveva toccato appena 47 palloni, venerdì il dato è salito a 63.

Una prova, l’ennesima, che certifica di nuovo quando Robin Gosens sia ormai imprescindibile per questa squadra: sia per quello che porta in campo, sia per quello che porta nello spogliatoio. E tra poco non ci sarà più neanche il dubbio su un suo futuro all’ombra del Duomo (QUI il nostro approfondimento). L’obbligo di riscatto stipulato negli accordi raggiunti la scorsa estate con l’Union Berlino è infatti legato alle presenze e si concretizzerà nel giro di pochissime partite.