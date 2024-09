GOSENS, Dopo Gasp e Inzaghi, conosco il modulo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Robin Gosens parla così a DAZN dopo la partita pareggiata 2-2 col Monza grazie a un suo gol nel finale: "Una bellissima sensazione. Sono qui per aiutare la squadra ma volevo vincere, quindi sono contento ma era meglio la vittoria. Cosa ha chiesto Palladino? Di fare le cose che sono abituato a fare. Ho lavorato con Gasperini e Inzaghi che lavorano in maniera simile quindi l'adattamento è più facile. Sono contento di aver fatto la mia partita".

Che gruppo ha trovato?

"Questo gruppo è molto forte. Ovviamente ci sono stati tanti cambi quindi c'è bisogno di tempo per adattarsi ma lo spirito si è visto oggi, non è mai facile ribaltare una partita con due gol sotto. Abbiamo due settimane per lavorare e ci metteremo sotto. Noi puntiamo in alto".