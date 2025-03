Gosens decisivo anche nei numeri. Il Corriere Fiorentino: "Il riscatto è una formalità"

vedi letture

Da quinto fa la differenza anche in termini di numeri. Questo è quello che si legge sulle pagine del Corriere Fiorentino in merito a Robin Gosens. Da quando, contro il Lecce, Palladino l’ha riportato nel suo ruolo originario, quello di quinto centrocampista di sinistra, Robin Gosens ha inciso ogni volta che è sceso in campo: 2 gol e 3 assist. Se il tedesco aveva già dato ampia dimostrazione della sua importanza negli equilibri del gruppo viola, adesso pure i numeri certificano la sua capacità di fare la differenza. Così c’è da credere che domenica, al cospetto della squadra che l’ha reso grande, farà di tutto per allungare l’attuale momento d’oro.

Il rinnovo è una formalità: arrivato con un prestito oneroso da mezzo milione di euro, la conferma in viola è pressoché scontata, che sia per la qualificazione in Europa (che tramuterebbe in obbligo il diritto di riscatto da 7,5 milioni) o per il raggiungimento del 60% delle presenze stagionali da almeno 45’ (gli mancano solo 4 partite). Festeggiati i 30 anni nel giugno scorso, ha messo a disposizione della Fiorentina la sua esperienza di calciatore e di uomo, e partita dopo partita si è imposto come leader dello spogliatoio.