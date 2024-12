GOSENS, Contatto per il riscatto anticipato: i dettagli

Fonte: Niccolò Santi

© foto di Federico De Luca 2024

Robin Gosens e un riscatto che potrebbe arrivare anche prima rispetto a quanto previsto. Come raccolto da Firenzeviola.it infatti, c'è già stato un primo approccio da parte della Fiorentina per blindare il calciatore tedesco e iniziare già a lavorare al riscatto del prestito con l'Union Berlino.

Il calciatore si è trasferito in viola nell'ultimo giorno dello scorso mercato estivo con la formula del prestito oneroso a 500mila euro e 7,5 di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento del 60% delle presenze stagionali oppure con la qualificazione almeno in Europa League. Ma Palladino e la dirigenza viola hanno già le idee chiare per il futuro e vogliono affrettare i tempi per far sì che Gosens diventi al più presto un giocatore di proprietà della Fiorentina.