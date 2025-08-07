Ufficiale M'Bala Nzola è un nuovo giocatore del Pisa: il comunicato del club

Adesso è ufficiale: M'Bala Nzola è un nuovo giocatore del Pisa. Il calciatore, che rimane di proprietà della Fiorentina, va in prestito ai nerazzurri - diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni-. Ecco il comunicato con cui il Pisa ha annunciato l'attaccante angolano:

"Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società AFC Fiorentina per l’acquisizione a titolo temporaneo (con opzione e contro-opzione) del diritto alle prestazioni sportive del calciatore M’Bala Nzola, che da oggi indosserà i nostri Gloriosi colori.

Attaccante classe 1996, proveniente dall’Angola, Nzola ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Troyes in Francia prima di trasferirsi brevemente in Portogallo e di iniziare una lunga esperienza in Italia, sempre in crescendo; Virtus Francavilla, Trapani, Carpi, Spezia e Fiorentina collezionando 110 presenze in Serie A (29 gol, 9 assist), 43 presenze in Serie B (7 gol, 5 assist) e 62 presenze in Serie C (18 gol, 5 assist). Lo scorso anno l’avventura in Ligue 1 con la maglia del Lens mettendo a referto 21 presenze (6 gol, 1 assist). Da oggi sarà sull’altra sponda dell’Arno con i migliori auspici per una brillante avventura in maglia Nerazzurra".