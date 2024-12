GOSENS, A gennaio possibile sconto sul riscatto

FirenzeViola.it

Robin Gosens vede sempre più viola. Come anticipato ieri sera da FirenzeViola.it (QUI la news completa), il terzino sinistro tedesco potrebbe essere riscattato prima del previsto, già durante la sessione invernale di mercato.

La Fiorentina, passate le vacanze natalizie, si metterà in contatto direttamente con l'agente del tedesco per provare ad anticipare questa operazione. Le condizioni con cui era arrivato in Toscana in estate prevedevano la formula del prestito oneroso a 500mila euro con un diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo al raggiungimento del 60% delle presenze stagionali o con la qualificazione almeno in Europa League, fissato a 7,5 milioni. Oltre al fatto che l'ex Atalanta fino ad ora ha convinto pienamente sia Palladino che la dirigenza, il motivo del possibile riscatto anticipato potrebbe essere legato anche ad un piccolo sconto da parte dell’Union Berlino, squadra al momento proprietaria del cartellino, sul prezzo finale. A riportarlo è il Corriere dello Sport.