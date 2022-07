GOLLINI, In viola dopo 10 anni: l'ultima volta...

Sembra ormai ad un passo l'approdo viola di Pierluigi Gollini. L'estremo difensore di proprietà dell'Atalanta (rientrato a Bergamo dal prestito al Tottenham) può essere infatti considerato, a meno di improvvisi dietrofront, un nuovo giocatore della Fiorentina per la prossima stagione (qui i dettagli). Per Gollini il trasferimento a Firenze non è una novità ma rappresenterà un ritorno: il classe '95 dovrebbe tornare a vestire la maglia della Fiorentina dopo ben dieci stagioni dall'ultima giocata (con le giovanili) in riva all'Arno.

A portarlo alla Fiorentina, dopo una sola stagione nel settore giovanile della SPAL, fu infatti il DS Pantaleo Corvino nel lontano 2010 quando Pierluigi aveva solamente quindici anni. L'avventura in maglia viola durò solo due anni: nel 2012 infatti il giovane portiere non riuscì a dir di no alle sirene inglesi del Manchester United. L'addio non fu dei più facili, con Corvino che provò in tutti i modi a non far partire il calciatore. Nonostante i due anni di militanza nel club, Gollini deve ancora esordire con la prima squadra gigliata; la speranza dei tifosi è che il probabile ritorno alla base possa essere più lungo e fortunato della parentesi avuta da teenager. Una cosa è certa: Gollini sembra aver ormai sciolto tutte le riserve ed ha deciso di ripartire da Firenze, piazza che lo ha svezzato in adolescenza.