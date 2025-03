Giuseppe Rossi: "La Fiorentina deve porsi un obiettivo senza pensare all'Europa"

L’ex attaccante della Fiorentina, Giuseppe Rossi, è intervenuto a RTV38 per parlare della sua partita dell’addio al calcio in programma sabato 22 marzo: "Ci saranno tanti ex viola come Batistuta, con cui è stato bello parlare e avere la sua disponibilità. Sarò molto emozionato nel vestire di nuovo la maglia della Fiorentina, con la quale ho vissuto momento indimenticabili. Tornare a calciare il pallone al Franchi, tra anni intensi e ricordi stupendi, sarà la cosa più bella".

Come vede la Fiorentina attuale?

"Durante l’anno ci sono anche i periodi negativi, ed è lì che si vede la personalità della squadra: ora servono obiettivi condivisi, piccole vittorie per arrivare al risultato finale. Non serve pensare alla qualificazione in Europa in questo momento".

Cosa pensa di Gudmundsson?

"Ha i colpi, va messo nella condizione giusta per esprimersi. In questi ultimi mesi di campionato può essere decisivo".