Giovanni Galli su Palladino: "Se non si rende conto degli errori, se ne vada"

L'ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha detto la sua su Raffaele Palladino: "Non mi sono piaciute le sue dichiarazioni dopo la gara contro il Lecce. Deve assumersi le proprie responsabilità, non accetto che un allenatore prenda in giro i tifosi. Abbia la forza di ammettere i propri errori e di essere coerente: non siamo noi a doverlo far ridere, ma casomai lui a farci sorridere con il gioco. Ora ci fa ridere solo per quello che mostra in campo. E' lui che sceglie i giocatori fuori ruolo, non io. Contro il Como Beltran, Folorunsho, Zaniolo e Fagioli erano fuori posizione. Se non si rende conto degli errori, che se ne vada".