GIOVANI, Poker di baby si svincola a parametro zero

Non solo big del calibro di Ribery, Caceres e Borja Valero: anche alcuni giovani provenienti dal settore giovanile della Fiorentina sono pronti a dire addio alla maglia viola per sempre. Tra poche ore infatti scadrà il contratto di alcuni baby cresciuti nel vivaio viola che nelle ultime stagioni si sono cimentati con le loro prime esperienze tra i professionisti che non rinnoveranno l’accordo in scadenza il 30 giugno 2021.

È il caso del terzino sinistro Federico Simonti (nell’ultima stagione in prestito alla Pistoiese e a lungo capitano della Primavera), del centrocampista Marco Marozzi (nell’ultima annata al Ravenna), del Niccolò Bigica (che in viola è stata una vera e propria meteora, avendo messo a referto solo 13 presenze in Under-17 nel 2017/18 e che nell’ultimo anno ha giocato in prestito alla Fermana), figlio dell'ex allenatore Emiliano e del portiere classe 2002 Alex Nannelli, reduce dalle esperienze in D con San Donato Tavernelle e Prato.