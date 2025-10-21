Gimenez, per Rocchi è un errore grave. CorSport: Marinelli e Abisso fermati

"Non è rigore e non è da VAR", l’opinione di Gianluca Rocchi serpeggiava già a caldo, domenica notte, dopo Milan-Fiorentina. E’ diventata più chiara, senza spostarsi, anche ieri, quando c’è stato il debriefing con la sua squadra. Sarà esplicitata oggi, quando nel primo pomeriggio DAZN rilascerà la puntata di Open VAR. Sul Corriere dello Sport si legge che sia Marinelli che il VAR Abisso saranno fermati, anche se non ci sarà stangata. Sicuramente salteranno domenica prossima e molto probabilmente anche l’infrasettimanale 28-29-30 ottobre (chi rientra, al massimo lo fa in B), rientrando (magari a ruoli invertiti) nel week end successivo.

Un solo turno sarebbe una presa in giro, anche per la società coinvolta, la Fiorentina, sentitasi giustamente penalizzata. Un errore grave, Rocchi ha preso posizione chiara. Il suo ragionamento è coerente: non vuole “rigorini”, vuole decisioni nette, «se è rigore è rigore, se non lo è non lo è», senza troppi giri di parole. Che ci sia un contatto fra la mano destra di Parisi e la parte sinistra della faccia di Gimenez è indiscutibile, che quello sia fallo è tutta un’altra storia. «Mai fallo e mai da VAR» il mantra che deve essere tenuto presente. «Non è rigore e non è da VAR» e questo verrà confermato oggi. Troppo decisivo l’errore ai fini del risultato e della rilevanza mediatica.