GIANI, Amarezza per zona rossa. I dati analizzati...

Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani, tramite una diretta Facebook, ha parlato dell'entrata in zona rossa della Toscana: "Aspettavo l'ufficialità e la chiamata del ministro Speranza prima di esprimermi. Adesso posso dirlo: la Toscana si trova ufficialmente all'interno della zona rossa. Qualche giorno fa annunciai che la Toscana era in zona arancione ed ero sereno per i provvedimenti presi. Ora invece volevo esprimere con voi il mio sentimento di sorpresa e di amarezza. Questo perché vedevo che negli ultimi giorni c'era un piccolo miglioramente. Non mi aspettavo che a Roma prendessero questa decisione. Ho espresso i miei sentimenti al ministro Speranza cercando anche di chiudere ulteriori chiarimenti. Rispetterò sempre tutto quello che viene a livelo di governo, ma quando alcune non si condividono è giusto dirlo. Mi sento amareggiato perché i dati che sono stati valutati sono quelli che vanno dall'1 all'8 di novembre. La zona rossa entrerà probabilmente domenica. Però mi sorprende il fatto che siano stati analizzati dati siano della settimana scorsa, mentre negli ultimi giorni stavamo registrando un lieve miglioramento. Non so se sia la cosa migliore. La Toscana si trova di fronte ad una situazione per cui il cosiddetto dato rt della curva è verso l'appiattimento. Dal 9 al 13 abbiamo avuto dei dati tendenti alla stabilizzazione. Io sono convinto che ce l'avremmo potuto fare anche senza passare alla zona rossa".