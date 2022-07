GEROLIN A RFV, Gonzalez deve essere più continuo

Il dirigente sportivo ed ex calciatore tra le altre della Roma, Manuel Gerolin, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio FirenzeViola.

Che Serie A si aspetta di vedere, partendo da questo calciomercato?

"Questo è un mercato importante, siamo tutti curiosi di vedere questo campionato anomalo che inizierà prima e vedrà una lunga sosta per il Mondiale nel mezzo. I giocatori potranno essere più stanchi e magari alcune squadre potrebbero fare inaspettatamente bene"

Chi potrebbe trarre giovamento da questo stop?

"Le squadre che hanno meno nazionali senz'altro. La Roma potrebbe essere una sorpresa per questo campionato"

Quanto è importante per la Fiorentina avere giocatori d'esperienza come Jovic?

"Questi giocatori come Jovic sono giocatori bravi che abbiamo visto in squadre importanti. Poi consideriamo che è stato già fatto un anno di rodaggio e anche Italiano conosce meglio la piazza: ora inizia la fase più difficile, si deve alzare l'asticella di anno in anno"

L'ha sorpresa il lavoro di taliano

"Lo seguo dall'Arzignano e si vedeva già che era un allenatore interessante. Ha portato avanti le sue idee e la Fiorentina è importante per la sua crescita. I gol in meno di Vlahovic da gennaio in poi? Non era facile sostituire Vlahovic, ma con il gioco e la crescita di alcuni giocatori è riuscito a sopperire a questa mancanza"

Un giocatore che le è piaciuto?

"Tutto il complesso. In particolare credo che Gonzalez debba trovare più continuità perchè può dare tanto a questa Fiorentina"

Mandragora come può essere utile ad Italiano?

"Mandragora lo ha voluto Italiano e saprà dove posizionarlo. Può giocare davanti alla difesa, dà equilibrio e fa viaggiare bene la palla pur non essendo velocissimo"

Crede che manchi qualcosa a questa Fiorentina?

"Credo che i dirigenti viola siano bravi e siano attenti a tutto. Sapranno se mancherà qualcosa e saranno pronti ad aggiungere elementi da qui a fine calciomercato"