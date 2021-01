GAZZETTA, Vlahovic-Viola. C'è aria di rinnovo

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, parla della questione legata al rinnovo di Dusan Vlahovic con la Fiorentina dopo le parole di ieri a Sky. Secondo la rosea sarebbe tornato l’ottimismo in casa viola in merito al prezioso prolungamento del contratto, in scadenza nel giugno 2023. Vlahovic - si legge - ha intenzione di mostrare riconoscenza verso un club che ha avuto la pazienza di aspettarlo e proteggerlo nei momenti bui. Per adesso il numero 9 viola ha trovato 6 gol nelle ultime 8 partite.