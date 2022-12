GAZZETTA, La Viola a Bastia fa cinque su cinque

Come riportato da La Gazzetta dello Sport dopo Arezzo, Always Ready, Borussia Dortmund e Rapid Bucarest, la Fiorentina regola anche il Bastia in Corsica. Avversario tecnicamente non irresistibile che naviga nella parte medio bassa della Serie B francese, ma squadra che se la gioca con le migliori dal punto di vista temperamentale. "Un‘amichevole poco amichevole", come l’ha definita Bianco a fine match, probabilmente il migliore in campo della formazione di Italiano. Che ha schierato due squadre sostanzialmente diverse (confermando il solo Biraghi) tra primo e secondo tempo, continuando a metter minuti nelle gambe dei giocatori a disposizione. Compreso Jovic (non male) e Milenkovic (in difficoltà), appena tornati dalle fatiche del Mondiale con la Serbia. Nel primo tempo un paio di fiammate con Cabral fermato da un prodigio del portiere avversario (brasiliano a secco a dispetto delle 20 reti viola segnate in queste amichevoli) ed Ikone (traversa). Nella ripresa i gol. Apre Igor di testa, raddoppia Barak dopo una straordinaria azione personale di Bianco. Gioia Bastia nel finale con Santelli anche in virtù della precaria condizione di Milenkovic-Igor.