GAZZETTA, Il sogno viola si chiama De Paul

Il mercato della Fiorentina è un gioco ad incastri, scrive stamani La Gazzetta dello Sport che spiega il motivo per cui ancora non sono arrivati colpi in entrata. C'è un nome però che piace a tutti, dal presidente Commisso al tecnico alla dirigenza: Rodrigo De Paul. L'Udinese è un negozio caro e valuta il centrocampista argentino 40 milioni, ma in caso di cessione di Chiesa o di rinuncia a prendere un attaccante come Piatek, ecco che il colpo auspicato ieri sera da Commisso potrebbe essere proprio De Paul. Solo Lazio, Juventus e Leeds potrebbero far svanire il sogno viola di avere De Paul.