GAZZETTA, Ecco perché Prandelli ha fatto tre test

Finalmente una buona notizia in casa Fiorentina: come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli può riprendere il suo posto in presenza da allenatore della squadra gigliata. È risultato negativo a tre test molecolari per il Covid e la ASL territoriale ha definito il caso "non confermato", quindi l'allenatore viola ha potuto interrompere subito l'isolamento. Probabile che si tratti di un falso positivo. Come lui anche la squadra, finita in bolla dopo la positività del mister, esce dalla quarantena. Ma perché tre test in così pochi giorni? La rosea spiega che l'allenatore di Orzinuovi era completamente asintomatico, quindi per questo mercoledì, giovedì e ieri ha svolto i test.