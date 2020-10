GAZZETTA, Callejon asso di Coppa. La Viola soffre

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sottolinea tutte le difficoltà della Fiorentina per avere la meglio del Padova ieri in Coppa Italia. La squadra viola ha ripetuto il solito copione delle ultime gare: parte bene, va in vantaggio di due gol, poi la luce si spegne di colpo. Questo nonostante il Padova fosse in grande emergenza a causa del Covid: la Fiorentina ha sfruttato questo caos per passare il primo tempo sul velluto, ma nel secondo gli ospiti sono saliti in cattedra sfiorando anche il gol del pareggio in due occasioni. Una prova che, sicuramente, non sarà stata gradita da patron Commisso che ha preferito seguire la partita dal suo albergo viste le problematiche legate al Covid.