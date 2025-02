RFV Garzya sui viola: "Non capisco le cessioni Sottil e Kouamé. La Fiorentina non si spiega"

Durante "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola, in vista di Fiorentina-Lecce di stasera ha preso la parola Luigi Garzya, attuale allenatore ed ex difensore giallorosso. Che inizia così le sue riflessioni parlando della squadra di Palladino: "Per certi versi, il cammino della Fiorentina aveva un po' illuso. È partita alla grande e paradossalmente ha raccolto meno con le squadre che lottano per non retrocedere. Ma il campionato della Fiorentina è questo, ci sono squadre che hanno qualcosa in più. Ci aveva abituati a molte vittorie, alcune memorabili, ma poi toppa con avversari meno forti. E non si spiega, perché avesse fatto punti anche con questi avversari, ora parleremmo di una classifica diversa".

Quali sono le criticità nell'affrontare il Lecce?

"Gioca spesso col 4-3-3, è una squadra che segna poco, ha caratteristiche diverse dai classici schieramenti di quel tipo. Ma è dura da affrontare, il vero problema della Fiorentina non è il Lecce, ma se stessa. Perché con queste ha spesso faticato, se poi ci si aggiunge che ha alcune pedine fuori, è in difficoltà".

Zaniolo torna a Firenze non più da "giovane". È giusto abbassare un po' le aspettative su di lui?

"Negli ultimi anni, Zaniolo è questo. Non tutti si sarebbero rialzati dopo due infortuni grossi e in seguito come ha avuto lui, ma se si pensa che possa fare la differenza tutte le partite, la vedo dura. Non ha mai dato continuità, per questo non capisco la Fiorentina che a gennaio si è disfata sia di Kouamé che di Sottil. Io uno dei due l'avrei tenuto, servivano alla causa, infatti adesso quando manca Kean è un problema. La stranezza della Fiorentina è questa, si è privata di due giocatori importanti, soprattutto con Sottil".

