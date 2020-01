GARRISCA AL VENTO, Rivedi l'ultima puntata!

Puntuale come ogni settimana torna "Garrisca al Vento!", la trasmissione sulla Fiorentina curata dalla redazione di FirenzeViola.it e in onda su Italia 7, condotta da Pietro Lazzerini e Lorenzo Di Benedetto. Nella puntata andata in onda ieri sera è intervenuto il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini che si è espresso così: "Ora la priorità è il centrocampista. Non mancano però i sondaggi per alcuni giocatori, vedi Caprari. Per lui un mezzo discorso è stato avviato. Per Duncan il Sassuolo chiede 20 milioni, e io penso che la Fiorentina non andrà oltre i 12-13 milioni. La formula che vogliono i viola è un prestito con obbligo di riscatto. Meitè piace ma non scalda i cuori. E altre soluzioni in Italia non ce ne sono".

Poi è intervenuto anche Mario Sconcerti sulla vittoria della Fiorentina in Coppa Italia: "Il risultato è stato imprevisto. Per la prima volta la Fiorentina ha giocato bene, è stata una svolta. Era una squadra completamente rovesciata. Con la Spal si vedeva la paura. Servirà continuare, adesso il calendario è veramente brutto. Su Pedro siamo stati tutti molto severi. Quando un giocatore brasiliano ritorna in Brasile di solito è difficile che torni. Con Cutrone ora c'è più carattere, profondità, rapidità. Abbiamo bisogno che continui a segnare".

E infine l'intermediario di mercato Bernardo Brovarone: "Quella di Duncan è un'operazione non facile. Lui è un giocatore di sostanza. Il Sassuolo non può venderlo, infatti ha fatto una richiesta molto alta alla Fiorentina. La quantificazione che fa il Sassuolo di 20 milioni per i viola è improponibile. Naturalmente i neroverdi si saranno mossi considerato l'interessamento viola per il loro centrocampista, alla ricerca di un sostituto. Ma se questo sostituto non dovesse trovarlo, a quel punto la porta degli emiliani verso i viola rimarrebbe chiusa".