GARRISCA AL VENTO, Ecco la puntata di oggi

Puntuale come ogni setitimana torna "Garrisca al Vento!", la trasmissione sulla Fiorentina curata dalla redazione di FirenzeViola.it e in onda su Italia 7, condotta da Pietro Lazzerini e Lorenzo Di Benedetto. La puntata odierna comincia con l'analisi relativa al futuro di Vincenzo Montella, tema ovviamente di primo piano negli ultimi tempi in casa Fiorentina.

In merito, ha detto la sua Mario Sconcerti: "Abbiamo pareggiato con l'Inter al 92' e con una piccola impresa tecnica di un ragazzo. Non si capisce perché un pareggio in casa, dopo quattro sconfitte, debba aver risolto la situazione. Io credo che il problema di Montella sia secondario rispetto alla qualità della squadra: vorrei capire come la società cercherà di rinforzare la squadra".

Qualche osservazione anche relativamente alle prossime mosse di mercato viola. Si è fatto il nome di Nikola Kalinic, su cui l'esperto di mercato Lorenzo De Santis ha affermato: "Secondo me non è l'attaccante che serve alla Fiorentina, nel senso che non è una certezza in termini di gol e di rendimento". E di mercato ha parlato anche l'esperto Niccolò Ceccarini, nel suo punto sui movimenti della dirigenza gigliata.

Chiosa sulla sfida di domani sera al cospetto della Roma, con l'intervento del direttore di FirenzeViola.it Tommaso Loreto: "Mi aspetto una Fiorentina che riparta dai minuti finali del match contro l'Inter e di non rivedere una buona fetta di gara che coi nerazzurri è stata fin troppo regalata palesando un atteggiamento un po' troppo dimesso".

Clicca qui sotto per vedere l'intera puntata di "Garrisca al Vento!" in onda su Italia 7 alle 22:59: