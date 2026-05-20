Chi per il dopo Vanoli? La Nazione suggerisce Cuesta per la Fiorentina

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La Nazione fa il punto sulla questione allenatore in casa Fiorentina: tanti nomi al vaglio, con la necessità di cercare un tecnico moderno, che possa dar via a un ciclo sostenibile, quindi fatto di valorizzazione e vendita di giocatori. Queste considerazioni portano ad alcuni nomi: c'è quello di Andoni Iraola, che ieri si è seduto sulla panchina del Bournemouth (pari 1-1 contro il Manchester City) per la penultima volta visto che lascerà a fine stagione, ma per quanto riguarda la pista che porta allo spagnolo non c'è niente di concreto; c'è Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo ancora non contattato.

E allora la Nazione azzarda: e se fosse un altro a sorpresa? O meglio la scelta nascosta, che accende la fantasia dei puristi ma espone la società a tempeste improvvise? La risposta sta nell’equilibrio, ma la sensazione è che il futuro appartenga a chi saprà rischiare, guardando oltre i soliti nomi. Consiglio non richiesto: a Parma c’è un tecnico giovane con idee interessanti come Carlos Cuesta. Chissà...