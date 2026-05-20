De Gea una certezza per il presente e per il futuro: lo spagnolo vuole restare alla Fiorentina

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Il Corriere dello Sport dedica un focus a David De Gea, il cui rendimento per buona parte del campionato non è stato all’altezza della sua carriera. Tuttavia nelle ultime settimane l’ex Atletico Madrid si è in parte riscattato, aiutando la squadra a raggiungere la salvezza aritmetica. Siano di riferimento le 9 parate totalizzate contro la Juventus, attraverso le quali lo spagnolo ha evitato quasi 1 gol effettivo: 0,66 il dato dell'xG prevented.

Quale futuro per lui? Da parte sua De Gea non ha alcun dubbio: il suo desiderio, manifesto, è di continuare a difendere i pali della Fiorentina. Con la quale ha sottoscritto un contratto valido fino al giugno del 2028. Lo ha fatto un anno fa, quando le parti avrebbero potuto rinnovare l’accordo di un anno raddoppiando l’ingaggio da 1,2 a 2,4 milioni. Invece hanno optato per il prolungamento triennale e l’incremento dello stipendio fino a 3 milioni netti a stagione. Nella testa del classe 1990 non è cambiato nulla, la sua volontà è di continuare il percorso a Firenze, puntando al ritorno in Europa già il prossimo anno. Nelle prossime settimane la società riparlerà col giocatore per chiarire definitivamente la sua posizione, puntando a costruire insieme un contesto virtuoso e diametralmente opposto a quello dell’ultima stagione.

