Paratici lavora alla permanenza di Moise Kean a Firenze: ecco il perché del cambio strategia
Moise Kean può rimanere alla Fiorentina? Lo scrive la Gazzetta dello Sport: in casa viola ci sarebbe stato un cambio di strategia negli ultimi giorni: il Ds Fabio Paratici proverà a convincere il centravanti a restare perché sa che non è facile trovare un altro attaccante del suo pregio con risorse economiche risicate a disposizione e senza la vetrina dell’Europa. Tutto potrebbe cambiare se arrivasse un club disposto a pagare i 62 milioni della clausola (attiva dal 1° al 15 luglio), ma a oggi salgono le quotazioni di una permanenza di Kmb a Firenze.
Ricordiamo che Kean è ai box dal 4 aprile per l'ormai cronico problema alla tibia, al contrario di quanto si poteva pensare quindi, almeno secondo la rosea, la sfida col Verona di un mese e mezzo fa potrebbe quindi non essere la sua ultima uscita con la maglia della Fiorentina.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati