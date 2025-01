GALLIANI, Marí? Parlo con il suo procuratore, vediamo

FirenzeViola.it

Queste le dichiarazioni rilasciate dall'ad del Monza, Adriano Galliani, a margine dell'Assemblea di Lega. "Mari? Sto un po' parlando col procuratore, vediamo cosa succede. Con i procuratori si parla in generale, questi poi sono i loro mesi per andare a caccia...".

Come accoglierà Palladino lunedì?

"Bene, lo devo ringraziare come lui deve ringraziare me. Io perché l'ho scoperto, lui perché ha fatto due anni meravigliosi. Se qualcuno non avesse avuto il coraggio di dargli la prima squadra del Monza non sarebbe andata così, poi Palladino ha risposto alla grande con due stagioni meravigliose. Ripeto, l'anno scorso ho corteggiato Palladino molto più di mia moglie ma non sono riuscito a trattenerlo...".