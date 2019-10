GALBIATI A FV, Caceres è il Ribery della difesa

Tra gli ospiti intervenuti nel corso della puntata odierna di "Garrisca al vento" (trasmissione curata da FirenzeViola.it), c'è stato anche l'ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati, che ha dato il suo punto di vista sui principali temi di attualità di casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

L'ammonizione di Chiesa contro il Brescia per simulazione è una sanzione giusta?

"Credo sia frutto di un insieme di cose. Sicuramente le dichiarazioni degli avversari (Gasperini e Mattioli, ndr) quando Chiesa simula hanno influito. Penso che domenica non volesse simulare, però ormai è negli occhi degli arbitri che sanno che su dieci volte tre può cadere da solo. L'ammonizione, non dico che era prevenuta, ma era facile aspettarsela in una situazione del genere perché ormai lo conoscono, hanno attenzionato molto il suo operato. I 2.000 euro di multa forse sono un avvertimento nei confronti del ragazzo che ha grandi qualità, ma, a volte, esagera un po' nelle cadute".

Si aspettava un impatto così positivo da subito di Martin Caceres?

"È un ottimo giocatore e la sua carriera lo evidenzia anche se ultimamente è sempre stato svincolato ed ha trovato squadra in seguito come anno scorso alla Lazio. È un calciatore di esperienza, con ottime caratteristiche, un nazionale uruguaiano, perciò mi aspettavo che questo impatto con la squadra potesse essere molto positivo. Il ragazzo ha dimostrato di avere carattere: è un po' il Ribery della difesa. Se il francese è il faro del reparto avanzato lui lo è per quello arretrato".

Che cosa si aspetta dalla sfida tra Fiorentina e Lazio?

"È una partita difficile perché la Lazio è un brutto cliente. Non ha gli attaccanti che aveva il Brescia, ha un attacco importante, ha il capocannoniere del campionato che è Immobile quindi la difesa della Fiorentina sarà molto più impegnata. Prevedo una bella partita, con molti gol e potrà venir fuori anche un pareggio".