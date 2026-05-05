Futuro neroverde per Nzola? Il Sassuolo pensa al riscatto
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Il futuro di Mbala Nzola potrebbe essere ancora a Sassuolo? Il club, secondo quanto scrive Tuttomercatoweb, ci sta pensando. Dopo sei mesi non indimenticabili a Pisa (17 gare e 3 gol, uno dei quali proprio al Sassuolo nel girone di andata), l'attaccante di proprietà della Fiorentina sta ora vivendo un buon momento. Per questo, secondo quanto raccolto dal portale, il Sassuolo sta valutando se riscattarlo dallo stesso club viola alla cifra prefissata, ovvero 3,5 milioni di euro entro il 30 giugno. Nzola è apprezzato dal club neroverde, tanto che le valutazioni sono in corso.
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