FREY, Come regalo vorrei una Fiorentina da Europa

Frey e Fiorentina, un legame speciale: intervistato nel giorno del suo quarantunesimo compleanno, l'ex-numero uno viola Sebastien Frey ha ricordato i bei tempi di Firenze e ha espresso un desiderio per il futuro: "Come regalo vorrei vedere la mia Fiorentina tornare a competere per l'Europa e girare i migliori stadi per giocarsela con tutte le squadre". Frey ha anche annunciato di voler far uscire un libro che ripercorra i suoi anni di Firenze: "Si farà un libro sul periodo di Firenze, è un progetto che ho in mente da tanto e penso possa essere interessante raccontare la mia esperienza".