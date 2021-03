FREITAS, Singoli possono risollevare la Viola

Intervistato da TMW, l'ex direttore sportivo della Fiorentina, Carlos Freitas, ha parlato così:

Direttore la sua ex Fiorentina lotta per non retrocedere.

“Mi auguro che esca da questa situazione. I singoli sono in grado di risollevare la squadra. Spero che la Fiorentina torni su”.

Vlahovic nella seconda da parte della stagione ha ingranato.

“Non mi stupisce. Se fosse andato, ad esempio, al Salisburgo avrebbe fatto il triplo dei gol e sarebbe stato già un calciatore confermatissimo a grandi livelli. In Italia per un giovane non è facile. Se farà dieci gol avrà fatto un grande campionato”.

Non solo la Fiorentina. Deludono anche altre squadre come Cagliari e Torino.

“Quest’anno è importante la forza mentale, non c’è il pubblico e questo lascia un segno nella testa di tutti. Chi è più forte mentalmente è in vantaggio. Ovviamente sono sorpreso di vedere anche Cagliari e Torino in questa situazione”.

Ci pensa al ritorno in Italia?

“Oggi sono al Vitória Guimaraes, il resto non conta. L’Italia è uno dei cinque campionati al mondo. E nel vostro Paese non mi avete mai fatto sentire uno straniero, ho tanti amici”.