Osservatori della Fiorentina all'Europeo U21, nel mirino tanti giovani profili

In questi giorni in Slovacchia si sta disputando l'Europeo Under 21 con l'Italia che è già sicuro dei quarti di finale e domani, contro la Spagna, si giocherà il primo posto del girone anche per un accoppiamento migliore al prossimo turno appunto. In campo tanti giovani promettenti, sia tra gli azzurri (compresi i viola ed ex viola) che tra le altre nazionali. Per questo la Fiorentina ha inviato i propri osservatori che seguono con attenzione alcuni profili e le varie gare per individuarne altri. Se l'esperienza di Dzeko rappresenta il primo acquisto la dirigenza viola ha occhio anche per i giovani, magari non proprio alle prime armi, ma con campionati importanti già sulle spalle.