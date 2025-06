Calciomercato Annuale con opzione per Dzeko. L’Arabia in pressing per Kean. Fascia, occhio a Calabria

Nuovo appuntamento con Chi si compra? in versione "Flash" con gli aggiornamenti di mercato che riguardano la Fiorentina e non solo.

Arriva Dzeko

La Fiorentina ha trovato l'accordo con Edin Dzeko che prevede un anno più l'opzione per un altro realtiva alle presenze e guadagnerà un milione e otto più bonus sul campo. E diventerà così il vice Kean.

Arabia su Kean

Intanto su Kean è piombato il club arabo l'Al Qadsiah pronto a pagare la clausola, per il giocatore potrà fare le sue valutazioni ma non è ancora tempo di decisioni. Per far valere la clausola di 52 milioni occorrerà aspettare luglio, tra il 1° e il 15.

Situazione Dodo, spunta Calabria

Il brasiliano non ha ancora deciso il suo futuro, non avendo sciolto le riserve sul rinnovo offerto dalla Fiorentina. Si pensa così ad un'alternativa per la fascia destra, o comunque un secondo terzino da affiancargli. Spunta il nome di Calabria, per il quale il Bologna non ha trovato l'accordo per trattenerlo in rossoblù ed è in scadenza con il Milan, oltre a quello di Marusic.