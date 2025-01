FOTO, Kayode in volo per Londra: Brentford a un passo

Kayode è ormai ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Brentford. Come mostra lo scatto postato dal responsabile scout della VigoGlobalSport Andrea Ritorni (scopritore del classe 2004 ai tempi del Gozzano, in Serie D), l'ormai ex terzino viola e Ritorni sono in questi minuti a bordo di un volo che porterà i due a Londra, dove presto Kayode firmerà il suo contratto in prestito fino a giugno, in attesa di essere riscattato. Ecco lo scatto in questione: