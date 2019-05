FOTO FV, Pezzella lascia il C.S. In vista di Parma...

Continua il programma differenziato per German Pezzella, vittima ormai quasi 10 giorni fa di una frattura allo zigomo che ha avuto bisogno di un'operazione. Come mostra la foto di FirenzeViola.it, il difensore argentino non ha partecipato alla seduta odierna con i compagni (in programma alle 11) ma ha lasciato il Centro Sportivo a bordo di una macchina nera. L'obiettivo del capitano viola resta tornare in campo in extremis contro il Parma, anche se la tumefazione all'occhio è evidente e non può ancora allenarsi con i compagni.