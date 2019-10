FOTO FV, Pastorello-Pradè: pranzo e mercato

Pradè-Pastorello, una collaborazione professionale che funziona e che viene portata avanti da anni. Basti pensare a Pepito nel 2013 e a Dalbert in questa sessione, oltre ai già viola Terracciano, Ceccherini e Gori. Per questo il pranzo andato in scena oggi a Firenze (come testimoniano le foto di Firenzeviola.it) tra Daniele Pradè e Federico Pastorello non può essere considerato solo "colloquiale" come all'uscita ci tiene a dire il dirigente viola. Con i due anche Luca Bascherini, collaboratore dei Pastorello nella sede di Londra, mentre più tardi si sono uniti per un pranzo velocissimo anche il fratello Andrea e il collaboratore Moretti, che gestisce in particolare Terracciano. I Pastorello a Firenze hanno avuto una giornata di riunioni di lavoro proprio con i loro collaboratori di tutta Italia ed hanno così approfittato per un saluto. Sul tavolo Pradè-Pastorello però tra i tanti temi di sicuro il discorso sarà andato anche sul futuro di Ceccherini che trova poco spazio a Firenze ma anche di Dalbert che, per ora in prestito secco, in viola sembra aver trovato la giusta marcia (a differenza di quanto fatto vedere nell'Inter) e degli altri assistiti. Ma non è escluso che si sia parlato anche di giocatori per gennaio.