FOTO FV, 1ª dei Pierozzi da avversari: ed è Edo-gol

Non poteva che finire nel segno di uno dei due gemelli la prima volta da avversari di Edoardo e Niccolò Pierozzi, i due fratelli cresciuti nel settore giovanile della Fiorentina che oggi pomeriggio a Busto Arsizio si sono affrontati nell'amichevole tra Pro Patria (dove da poco è passato Niccolò, in prestito secco) ed Alessandria (dove da circa un mese milita Edoardo, ceduto a titolo definitivo ma con diritto di recompra dopo due anni). A decidere la gara per i grigi (vincitori per 1-0 in trasferta) è stato un gol nella ripresa di Edoardo Pierozzi, che poi a fine gara è andato a salutare il gemello e si è fatto immortalare in queste foto inviate in esclusiva a Firenzeviola.it. Davvero un bel momento per due dei talenti migliori usciti dal vivaio viola negli ultimi anni.