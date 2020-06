FOTO, Fossi in Regione: "Al lavoro per lo stadio"

Giornata di intense riunioni per il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi. Come testimonia il primo cittadino attraverso i suoi social, Fossi oggi ha tenuto una videoconferenza con i vertici della Regione Toscana per trattare della pianificazione urbanistica relativa al possibile nuovo stadio: "Ci faremo trovare pronti" ha detto il sindaco. Per la Regione era presente l'assessore alla mobilità Vincenzo Ceccarelli. Per il momento non sembrano emerse incompatibilità, specie con il vicino centro commerciale I Gigli.

