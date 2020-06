FOSSI, Commisso non vuole andarsene. Stadio...

Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio, ha parlato anche di stadio. Queste le sue dichiarazioni: "Mi ricordo bene della Fiorentina del 1982, ci tolsero uno scudetto in una maniera orribile: avevamo praticamente vinto e mi dispiacque tantissimo, me lo ricordo. Avevo 9 anni ed il senso di ingiustizia tornò fuori anche in Coppa Uefa e con l'affare Baggio... Cose difficilmente spiegabili che mi portavano a vivere la piazza dimostrando la mia rabbia. Stadio? In trattative come queste si deve ragionare con pragmaticità, ma è chiaro che fa parte del bambino e del tifoso che c'è in me contribuire a far fare il salto di qualità alla Fiorentina. Ci sono stati tanti incontri anni fa per l'opzione centro sportivo, ma non è stata sfruttata. Differenze? Trattai più con Salica che con Cognigni... Tutte e due le gestioni sono scaltre, ma con Commisso e Barone c'è passione, trasporto viscerale, quel qualcosa in più, ma non ci sono differenze a livello imprenditoriale. Spesso, troppo spesso, sento parlare di scetticismo, di paura per l'addio di Commisso, ma i fatti concreti raccontano di un'opzione definita per l'acquisto dei terreni di Campi ad un prezzo che non conosco. L'opzione dura un anno ed ho motivo di credere che ieri in Comune Barone sia venuto anche per un valore simbolico ovvero che i viola fanno sul serio. Commisso non vuole andarsene, anzi vuole portare i viola ad alti livelli ed investire nelle strade percorribili. I risvolti dello stadio a Campi mi piacciono, non c'è mai stata competizione con Nardella anche se è logico che lui privilegi Firenze, ma, se non ci sarà la possibilità, noi ci saremo. I risvolti politico-amministrativi mi interessano, con lo stadio cambierebbero i rapporti sul territorio e si potrebbe tornare a parlare dello sviluppo Nord-Ovest lasciato in sospeso. Un'infrastruttura simile dà visibilità a tutta l'area e la viabilità sarà da perfezionare. Servirà una logica di collaborazione istituzionale, ma a Campi è più facile, perché l’area è ampia, libera da altre funzioni e aperta: contempla una nuova viabilità".