FORZA&CUORE, Firenze-Rocco, coppia top. Roma...

Iniziano pian piano ad emergere altri numeri della raccolta “Forza e cuore” promossa dalla Fiorentina sulla piattaforma GoFundme.com che alle ore 12 di oggi ha toccato e poi superato quota 500mila euro, ovvero quella auspicata all’inizio della colletta dal club viola (250mila, lo ricordiamo, sono stati donati dalla famiglia Commisso). Alle ore 15:45 di oggi, venerdì 20 marzo, sono in tutto 517.914 gli euro raccolti dall’iniziativa, che ha visto il contributo per il momento di quasi 1.200 donatori (1.187 per l’esattezza). Un risultato eccezionale perché ottenuto nel breve spazio di tempo di due giorni e mezzo e che fa capire ancora di più quanto forte sia il binomio Firenze-Commisso.

Non era infatti prevedibile che una città mediamente piccola come Firenze rispondesse con tutto questo affetto all’iniziativa della nuova proprietà viola, che ad appena dieci mesi dal suo insediamento in città e con un campionato ancora in corso ha avuto indietro una manifestazione d’affetto e di vicinanza per certi aspetti non pronosticata. Un po’ come ama ripetere spesso Rocco Commisso: “I take care of you, you take care of me” (ovvero: “Io mi prendo cura di voi, voi vi prendete cura di me”), Firenze e i fiorentini hanno risposto presenti. Per far capire la portata del gesto dei tifosi viola, basti pensare che la raccolta fondi fatta dalla società AS Roma per contrastare la diffusione del Coronavirus nell’arco di nove giorni ha avuto 2.400 donatori per un totale di 460mila euro raccolti. Alla faccia del bacino d'utenza.