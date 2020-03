FORZA E CUORE, Raccolti finora oltre 750 mila euro

Le donazioni sulla raccolta fondi "Forza e cuore", lanciata dalla Fiorentina attraverso il portale GoFoundMe per sostenere gli ospedali in questo momento difficile, proseguono spedite. Dall'obiettivo iniziale di 500 mila euro, si è già arrivati a quota 750 mila euro circa di generosi versamenti. Di cui 500 mila arrivati da parte di privati cittadini o imprese, e 250 mila dalla famiglia Commisso. Tra i donatori, in particolare dagli USA con cospicue somme di denaro, ci sono anche Imprese, Società, Organizzazioni di rilevanza mondiale come, tra le banche e gli Istituti di Credito: JPMorgan, Barclays, Credit Suisse, Morgan Stanley, Capital One US Bank, Royal Bank of Canada, Moody’s, tra le Media Company: Discovery, Comcast/NBC/SKY, AMC, Newsmax Media, Patriot Media, Viacom/CBS. Altri partners che hanno donato ci sono la Fondazione Columbus Citizen, compagnie di tecnologia, agenzia di pubblicità come PK Network e Flynn Wright, c’è la Columbia University ed, infine, leader politici come Giuliani.