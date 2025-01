FORMIGLI A RFV, Non diamo la croce a Palladino

FirenzeViola.it

Il noto giornalista e conduttore di La7 Corrado Formigli, tifoso della Fiorentina, ha parlato così a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio'. Queste le sue parole: "Sono un po' avvilito per questa situazione, anche se da buon fiorentino non avevo usato toni troppo trionfalistici. Sarebbe un trionfo arrivare sesti ed è un obiettivo ancora alla portata: così come non ci si doveva esaltare troppo dopo 8 vittorie consecutive, eviterei di mettere in discussione Palladino perché ci sono stati questi rovesci. Aspetterei che passi questo stato di forma pessimo, anche se dopo Bove è chiaro che si è rotto qualcosa. Ma vedo anche un problema fisico".

Il mercato può risolvere i problemi?

"Vediamo gli ingressi di Folorunsho e Valentini se faranno quadrare i conti. Il vero tema però è Gudmundsson: abbiamo speso 27 milioni e questo giocatore è sparito. La situazione non è semplice ma non darei la croce a Palladino. Non è lui il colpevole principale. Si parla di un allenatore giovane ed è giusto che si costruisca in una squadra come la Fiorentina. Il cambio d'allenatore è sempre una sconfitta e un mese fa parlavamo di Scudetto, che sia diventato un brocco all'improvviso? Faccio fatica a crederlo. So che a Firenze si bofonchia, spesso però gli darei la possibilità di far quadrare il centrocampo".

