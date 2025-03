Forcing continuo contro una palla gol di Kean, Napoli avanti con merito al 45': è 1-0

Parte forte il Napoli, con un paio di sfuriate già nei primissimi minuti i gara. E la prima metà del primo tempo è tutta a sfondo azzurro, con gli uomini di Conte che si affacciano costantemente dalle parti della retroguardia viola. Una palla gol nitida la spreca Raspadori, ma come da premesse sono i partenopei a fare la partita.

Non può che essere il preludio al vantaggio del Napoli, che passa meritatamente quasi alla mezzora con una mezza papera di De Gea, punito su respinta da Lukaku. Pochi minuti dopo arriva il primo timido sussulto della Fiorentina, con Kean che alza di troppo con la testa un cross in area. Riprende così il monologo dei campani, che scheggiano un incrocio con Di Lorenzo e vanno più volte al tiro verso De Gea. Lo stesso spagnolo riscatta parzialmente l'errore sul gol con un paio di parate non da poco, specie una su tiro in diagonale di Spinazzola.

Dopo un minuto di recupero si conclude il primo tempo che vede giustamente il Napoli avanti per 1-0. Alla Fiorentina serve una ripresa più coraggiosa per strappare qualcosa dal Maradona.