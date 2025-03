Footy Headlines sicuro: la Fiorentina lascerà Robe di Kappa per tornare a Joma

vedi letture

La Fiorentina lascia Robe di Kappa come sponsor tecnico e si prepara a riabbracciare Joma, marchio spagnolo che curò le divise sportive della squadra viola tra il 2012 e il 2015. Come riporta il sito specializzato Footy Headlines, sempre molto attento alle questioni legate agli sponsor tecnici dei club, la Fiorentina non rinnoverà l'accordo con Robe di Kappa in scadenza il prossimo anno (le divise 2025/26 saranno ancora curate dal marchio torinese), frutto di un lavoro iniziato ormai 6 anni fa nella stagione 2020/21.

E la scelta dovrebbe ricadere di nuovo su Joma che vestì la squadra allora allenata da Montella, celebre per la presentazione davanti Palazzo Vecchio e per la maglia biancorossa.