Cagliari-Fiorentina 1-1, De Gea imperfetto e Luperto di testa pareggia i conti
Luperto pareggia i conti alla Unipol Domus Arena. Punizione dalla trequarti messa in mezzo da Gaetano che l'ex difesnore dell'Empoli gira in porta di testa. De Gea non riesce a trattenere il pallone che finisce in fondo alla rete. 1-1, il Cagliari pareggia in pieno recupero.