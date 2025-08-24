FirenzeViola

Luperto riprende Mandragora nel recupero: Cagliari-Fiorentina finisce 1-1

Luperto riprende Mandragora nel recupero: Cagliari-Fiorentina finisce 1-1FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 20:28Primo Piano
di Giacomo A. Galassi

È una Fiorentina che fa molta più fatica di quanto accaduto con il Polissya solo qualche giorno fa, e per questo porta a casa solo un punto contro un Cagliari ben messo in campo. Non basta la rete di Rolando Mandragora di testa a metà secondo tempo per portare a Firenze i 3 punti.

De Gea è miracoloso una volta nel primo tempo e in un altro paio di occasioni nel secondo, ma alla fine non è perfetto su un colpo di testa di Sebastiano Luperto al 94' dovendo raccogliere il pallone dalla rete quando tutto sembrava direzionato alla vittoria viola. La prima in campionato non va come sperato dalla Fiorentina anche se comunque fa il primo punto, Pioli però avrà molto da lavorare in vista della prossima trasferta contro il Torino.