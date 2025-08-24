Cagliari-Fiorentina 0-1, Mandragora la sblocca di testa su cross di Gudmundsson

Si sblocca il match alla Unipol Domus Arena. La Fiorentina in vantaggio grazie al gol di Rolando Mandragora, entrato nella ripresa, che ha messo in rete di testa un cross dalla sinistra di Gudmundsson. L'ex Udinese è stato lasciato colpevolmente libero di colpire in area di rigore dai difensori del Cagliari.