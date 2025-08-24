Cagliari-Fiorentina 0-1, Pioli esaurisce i cambi: dentro Fazzini e Parisi

Cagliari-Fiorentina 0-1, Pioli esaurisce i cambi: dentro Fazzini e ParisiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 20:08Primo Piano
di Redazione FV

Pioli esaurisce i cambi. Fuori un Gudmundsson piuttosto spento a parte l'assist per la rete di Mandragora e dentro Fazzini, esordio in Serie A con la maglia viola per lui, e fuori Gosens. Al posto del tedesco invece è entrato Parisi.